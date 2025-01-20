Аналитики составили портрет вкладчика в регионах России

Как выяснили аналитики, в топ регионов с самыми молодыми вкладчиками вошли Приморский край (40 лет), Республика Татарстан, Тамбовская, Белгородская и Брянская области (41 год), Курская и Астраханская области, Чувашская Республика (42 года), Алтайский край (43 года), а также Ульяновская, Томская и Ивановская области (44 года).
При этом, средний возраст вкладчика в банке ДОМ.РФ составил 51 год, показатель за последние годы снизился на 6 лет. Как отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ, интерес к сберегательным продуктам со стороны молодых клиентов вырос.
«Сейчас примерно 15% депозитов оформляют молодые люди до 35 лет, этот сегмент за год вырос в 3,3 раза, в категории старше 35 лет — рост в 2,5 раза. Среди молодежи чаще вклад открывают мужчины — более 55%, тогда как в категории клиентов более старшего возраста каждый второй депозит оформляют женщины», — пояснил он.
Согласно данным Сравни, средний портрет вкладчика оказался довольно схож во всех возрастных категориях — это преимущественно мужчина (56%), который открывал вклад в среднем на полгода на сумму более 790 тыс. рублей, тогда как женщины (44%) оформляли депозит в среднем на 6,4 месяцев на сумму свыше 830 тыс. рублей.
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