Аналитики составили портрет вкладчика в регионах России

«Сейчас примерно 15% депозитов оформляют молодые люди до 35 лет, этот сегмент за год вырос в 3,3 раза, в категории старше 35 лет — рост в 2,5 раза. Среди молодежи чаще вклад открывают мужчины — более 55%, тогда как в категории клиентов более старшего возраста каждый второй депозит оформляют женщины», — пояснил он.