АКРА подсчитало сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию

В исследовании также отмечается, что, по данным Банка России, за девять месяцев 2024 года премии по инвестиционному и накопительному страхованию жизни выросли на 194% или почти втрое по сравнению с показателями за тот же период 2023 года. При этом премии в других сегментах страхового рынка увеличились лишь на 3,5%.