АКРА подсчитало сумму премий по инвестиционно-накопительному страхованию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Общая сумма премий по инвестиционному и накопительному страхованию жизни по итогам 2024 года может составить 1,5 трлн рублей. Такую оценку приводит в своем исследовании Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
«По оценкам АКРА, общая сумма страховой премии по инвестиционно-накопительному страхованию за 2024 год достигнет 1,5 трлн руб., что соответствует росту в 2,7 раза по отношению к показателю предыдущего года», — говорится в исследовании.
В исследовании также отмечается, что, по данным Банка России, за девять месяцев 2024 года премии по инвестиционному и накопительному страхованию жизни выросли на 194% или почти втрое по сравнению с показателями за тот же период 2023 года. При этом премии в других сегментах страхового рынка увеличились лишь на 3,5%.
По данным исследования, общая сумма премий по инвестиционному и накопительному страхованию жизни в 2025 году вырастет на 7% и достигнет около 1,6 трлн рублей.