ABC: Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Ротонде Капитолия. Впервые с 1985 года церемония пройдет в помещении: ее перенесли из-за холодной погоды. Желавшие посетить церемонию американцы смогут следить за ней по видеотабло. День инаугурации начнется с мессы в епископальной церкви Святого Иоанна.