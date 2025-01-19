Запущенная Трампом криптовалюта менее чем за сутки выросла в четыре раза

Одноименная «монета» появилась на криптобиржах в ночь на субботу, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но затем корректировалась.
По данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 17.00 по восточному времени (01.00 субботы мск), стоимость $TRUMP колеблется у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составляет почти 10,5 миллиардов долларов.
Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в «мировую столицу» криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.