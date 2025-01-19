Зачем нужен межевой план земельного участка

Позволит сохранить участок от использования государством или местными властями. Если рубежи участка не определены, то он не будет отображаться на Публичной кадастровой карте. А если он при этом не огорожен забором или не имеет других признаков использования земли, то на его месте могут сформировать новые земельные участки или, например, проложить дорогу либо провести газопровод;