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Зачем нужен межевой план земельного участка

Владельцы земельных участков сталкиваются с таким понятием, как «межевание», но не многие знают, что это такое и обязательно ли межевать свой участок, рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Межевание участка — это определение границ земельного участка кадастровым инженером. Благодаря межеванию можно в том числе узнать площадь земельного участка, его точное месторасположение и согласовать границы с соседями.

На сегодняшний день законодательство не обязует собственников земли межевать участки — процедура носит добровольный и заявительный характер. Но есть ряд действий с участком, которые невозможны без его межевания:

  • Разделение участка или объединение нескольких в один;
  • Восстановление границ, не указанных на генплане;
  • Узаконивание площади земли и уточнение координат границ;

Зачем же все-таки стоит межевать земельный участок кроме вышеперечисленных ситуаций?

  • Межевание снижает риск появления земельных споров с соседями о границах участков;
  • Позволит сохранить участок от использования государством или местными властями. Если рубежи участка не определены, то он не будет отображаться на Публичной кадастровой карте. А если он при этом не огорожен забором или не имеет других признаков использования земли, то на его месте могут сформировать новые земельные участки или, например, проложить дорогу либо провести газопровод;
  • Наличие межевания повышает ликвидность участка.

Данные о межевании территории вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Сведения находятся в открытом доступе и публикуются на Публичной кадастровой карте.

Для того, чтобы провести межевание понадобятся следующие документы:

  • Свидетельство о праве собственности на земельный участок или выписка из ЕГРН;
  • Правоустанавливающие документы на участок (к примеру, договор купли-продажи или дарения);
  • Паспорт владельца участка.