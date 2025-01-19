Зачем нужен межевой план земельного участка

Межевание участка — это определение границ земельного участка кадастровым инженером. Благодаря межеванию можно в том числе узнать площадь земельного участка, его точное месторасположение и согласовать границы с соседями.
На сегодняшний день законодательство не обязует собственников земли межевать участки — процедура носит добровольный и заявительный характер. Но есть ряд действий с участком, которые невозможны без его межевания:
- Разделение участка или объединение нескольких в один;
- Восстановление границ, не указанных на генплане;
- Узаконивание площади земли и уточнение координат границ;
Зачем же все-таки стоит межевать земельный участок кроме вышеперечисленных ситуаций?
- Межевание снижает риск появления земельных споров с соседями о границах участков;
- Позволит сохранить участок от использования государством или местными властями. Если рубежи участка не определены, то он не будет отображаться на Публичной кадастровой карте. А если он при этом не огорожен забором или не имеет других признаков использования земли, то на его месте могут сформировать новые земельные участки или, например, проложить дорогу либо провести газопровод;
- Наличие межевания повышает ликвидность участка.
Данные о межевании территории вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Сведения находятся в открытом доступе и публикуются на Публичной кадастровой карте.
Для того, чтобы провести межевание понадобятся следующие документы:
- Свидетельство о праве собственности на земельный участок или выписка из ЕГРН;
- Правоустанавливающие документы на участок (к примеру, договор купли-продажи или дарения);
- Паспорт владельца участка.