В Словакии заявили о риске ЕС потерять €70 млрд без транзита газа из России

Страны Евросоюза могут потерять до €70 млрд из-за остановки Владимиром Зеленским транзита газа из России через Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд», — цитирует его ТАСС.
По словам словацкого депутата, Зеленский не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать огромные проблемы как для республики, так и для всей Европы.
Гашпар также отметил, что Словакия крайне негативно воспринимает данное решение Зеленского и намерена реагировать на этот шаг Украины.
Ранее в Словакии заявили, что Киев пытается заблокировать транзитные маршруты газа из России.
Кроме того, сообщалось, что прекращение транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу волной банкротств.