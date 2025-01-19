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В Словакии заявили о риске ЕС потерять €70 млрд без транзита газа из России

Страны Евросоюза могут потерять до €70 млрд из-за остановки Владимиром Зеленским транзита газа из России через Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Источник: Reuters

Страны Евросоюза могут потерять до €70 млрд из-за остановки Владимиром Зеленским транзита газа из России через Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд», — цитирует его ТАСС.

По словам словацкого депутата, Зеленский не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать огромные проблемы как для республики, так и для всей Европы.

Гашпар также отметил, что Словакия крайне негативно воспринимает данное решение Зеленского и намерена реагировать на этот шаг Украины.

Ранее в Словакии заявили, что Киев пытается заблокировать транзитные маршруты газа из России.

Кроме того, сообщалось, что прекращение транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу волной банкротств.