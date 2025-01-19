Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий

Федеральный бюджет РФ был подготовлен к дополнительной индексации пенсий. Об этом 19 января заявила РИА Новости член комитета Государственной думы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Источник: Shutterstock

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала она.

Стенякина отметила, что под индексацию страховых пенсий попадут около 40 млн российских пенсионеров.

Ранее, 18 января, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что правительство может доиндексировать пенсии до 1 февраля. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией, то есть 2,22%.

11 января депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что в апреле 2025 года будет проведена индексация социальных пенсий. По его словам, размер выплат вырастет на 14,75%.