В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала она.
Стенякина отметила, что под индексацию страховых пенсий попадут около 40 млн российских пенсионеров.
Ранее, 18 января, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что правительство может доиндексировать пенсии до 1 февраля. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией, то есть 2,22%.
11 января депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что в апреле 2025 года будет проведена индексация социальных пенсий. По его словам, размер выплат вырастет на 14,75%.