Удар по кошельку: какими будут цены в новом году

Как он отметил, продуктовая инфляция выше, чем общая, потому что сельскохозяйственная продукция дорожает быстрее. Цены на продукты, фрукты и овощи зависят от урожая, погоды и других условий. «Какие будут погодные условия, какие будут цены на оборудование, на логистику, на оплату труда — это предсказать нельзя. Но то, что цены на продукты будут расти темпом выше средней инфляции — это как минимум», — уточнил эксперт.