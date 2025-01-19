Удар по кошельку: какими будут цены в новом году

Итоги
В списке лидеров по росту цен за прошлый год также молоко и молочная продукция (+15,7%), рыба и морепродукты (+14,9%), подсолнечное масло (+12,7%), хлеб и хлебобулочные изделия (+13,2%). Вклад в снижение цен внесли куриные яйца, которые подешевели в 2024 году на 11,2%, но в предыдущем году их цена взлетела в 1,6 раза.
В целом по итогам 2024 год инфляция ускорилась до 9,5% с 7,4% в 2023 году. Цены на продовольственные товары в среднем выросли на 11% после роста на 8,16% в 2023 году.
Цены в новом году
Повышение стоимости продолжился в новом году. С 1 по 13 января 2025 года огурцы (+8,6%) и водка (+3,7%) стали лидерами по росту потребительских цен.
Овощи и фрукты за это время стали дороже на 2,9%. Больше всего подорожал лук (+2,8%), свекла (+2,7%), капуста (+2,6%), яблоки (+2,1%), картофель (+1,9%), морковь (+1,6%). Меньше всего — бананы (+0,5%) и помидоры (+0,4%).
В лидерах подорожания среди продуктов яйца (+2%), мороженая рыба (+1,9%), мясо кур и подсолнечное масло (+1,2%), в пределах 1% подорожали сыры, сливочное масло и ржаной хлеб. Свинина, молоко, творог и соль подорожали на 0,8%. Если темп цен удержится, то в конце года эти продукты подорожают не менее чем на 20%. Но, по мнению экспертов, это временный всплеск цен с учетом праздничного спроса.
По оценке директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в идеальной ситуации официальная инфляция будет 6,5−6,6% по итогам 2025 года, а ожидания населения — около 15%.
А такая инфляция бьет в первую очередь по низкодоходному населению. «Необходимо индексировать доходы на уровень инфляции хотя бы для низкодоходного населения», — отметил он.
«Но в принципе, нет ничего страшного в инфляции нет, если она от нуля до 10%. Это так называемая ползучая инфляция. А от 10% до 50% — это галопирующая инфляция, 50% и выше — это уже гиперинфляция», — пояснил экономист.
Как он отметил, продуктовая инфляция выше, чем общая, потому что сельскохозяйственная продукция дорожает быстрее. Цены на продукты, фрукты и овощи зависят от урожая, погоды и других условий. «Какие будут погодные условия, какие будут цены на оборудование, на логистику, на оплату труда — это предсказать нельзя. Но то, что цены на продукты будут расти темпом выше средней инфляции — это как минимум», — уточнил эксперт.
«Если мы говорим про 6,5% общей инфляции, то значит в район 8−10% уйдет продуктовая. Обязательно какой-нибудь продукт — свекла (сахар), огурцы, лук, морковка, картошка, яйца обязательно выстрелит в районе роста цен 15−20% за год», — подчеркнул Георгий Остапкович.
По его оценке, страна сможет закупить импортную недостающую продукцию, чтобы не было большого роста цен и дефицита. «Просто нужно вовремя сориентироваться и закупить эту продукцию по импорту», — уточнил экономист.
Овощи и сахар
Как полагает Георгий Остапкович, овощи будут дорожать, потому что Россия заменит семена, которые раньше покупала за рубежом в недружественных странах, на отечественные. Их эффективность в 2 раза ниже, а посевных площадей, чтобы получить тот же урожай, нужно в 2 раза больше. Необходимо также больше техники, людей, топлива.
«У нас тот же картофель значительно подорожал, потому что 60% индустриального картофеля — это были голландские семена. Сахар подорожал, потому что сахарная свёкла на 90% производилась из семян Нидерландов», — рассказал экономист.
ЖКХ и автомобили
По оценке к.э.н., доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, уровень инфляции в РФ будет аналогичным уровню 2024 года. «Индивидуальная инфляция домохозяйства может быть даже ниже с учетом изменения в структуре потребления», — уточнила она.
Экономист также согласна, что динамику цен на плодовоовощную продукцию определяет погода. «Пока прогноз благоприятный и перспективы получения хорошего урожая оптимистичны», — уточнила она.
Как отметила экономист, ожидается повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Также увеличится цена владения автомобилем. Так, стоимость техобслуживания и стоимость автотранспортных средств вырастет на 10%, стоимость бензина — на 4−5%, на 5−6% подорожают и моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, а для нарушителей ПДД существенным станет повышение размера штрафа.
«Пока сложно судить о динамике цен на туристическом рынке, многое будет зависеть от развития событий по ликвидации мазута. Некоторые клиники и страховые компании также говорят об увеличении медицинских услуг до 6% и более», — уточнила Ольга Лебединская.
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