Tages-Anzeiger: Швейцария разблокировала активы трастов, связанных с Усмановым

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, соответствующие запросы были поданы трастовой фирмой летом и осенью 2022 года. Они касались оплаты счетов за обслуживание вертолетов во Франции и недвижимости в Англии, которые были выставлены на основании контрактов, заключенных до введения санкций. Как пояснил газете адвокат Усманова, оба вертолета и недвижимость принадлежат не предпринимателю, а трастам, которые он учредил много лет назад и которыми ни он, ни его родственники не владеют и не контролируют.