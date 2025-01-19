Tages-Anzeiger: Швейцария разблокировала активы трастов, связанных с Усмановым

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) удовлетворил запросы фирмы, представляющей интересы траста, основанного много лет назад российским предпринимателем Алишером Усмановым, на разблокировку в исключительном порядке замороженных в стране активов в размере более €6,5 млн для оплаты счетов по обслуживанию двух вертолетов во Франции и недвижимости в Англии. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на постановление SECO от 22 декабря 2022 года.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, соответствующие запросы были поданы трастовой фирмой летом и осенью 2022 года. Они касались оплаты счетов за обслуживание вертолетов во Франции и недвижимости в Англии, которые были выставлены на основании контрактов, заключенных до введения санкций. Как пояснил газете адвокат Усманова, оба вертолета и недвижимость принадлежат не предпринимателю, а трастам, которые он учредил много лет назад и которыми ни он, ни его родственники не владеют и не контролируют.
Представители траста аргументировали, что в случае с вертолетами местная фирма запустила судопроизводство с целью конфискации одного из них. В ситуации с резиденцией под Лондоном сразу нескольким строительным компаниям грозило бы банкротство, если бы их услуги не были оплачены в кратчайшие сроки. В результате, как пишет издание, секретариат одобрил оплату содержания недвижимости в Англии, которую власти Швейцарии связывают с бизнесменом, в размере около €4,2 млн, а также обслуживания вертолетов — почти €2,4 млн.
Как заявил Tages-Anzeiger эксперт по санкциям профессор немецкого права Виктор Винклер, разблокировка средств в данном случае соответствует законодательным требованиям. Издание также отмечает, что использование замороженных активов помогает избегать расходов налогоплательщиков на содержание конфискованной собственности российских бизнесменов, как это имело место в США. Так, на содержание одной из российских яхт американские власти вынуждены тратить около $7 млн в год.
Согласно сведениям, размещенным на сайте SECO, ведомство может разблокировать замороженные в результате санкций средства в исключительных случаях. Для этого попавшие под ограничения лица должны доказать, например, что речь идет о затруднительной ситуации или о случае, когда средства необходимы для выполнения старых контрактов.