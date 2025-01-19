Стало известно, за сколько были проданы черновики песни Боба Дилана

The Guardian также пишет, что в марте 1964 года Ароновиц проснулся и обнаружил Дилана, которому тогда было 22 года, спящим на диване, а листок бумаги с текстом песни Mr Tambourine Man — скомканным в мусорном ведре. Дилан провел ночь, сочиняя и переписывая свою новую песню на пишущей машинке в доме Ароновица в Нью-Джерси, прежде чем выбросил первые черновики.