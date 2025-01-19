Силуанов назвал увеличение товарооборота основной задачей Ирана и РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Ираном для нынешнего уровня сотрудничества стран «крайне мал», его увеличение — это основная задача двух государств. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Основная задача сейчас — увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества $4 млрд — это крайне мало», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее председатель Центрального банка Ирана заявлял, что с января 2025 года на территории исламской республики начнут работать банковские карты российской платежной системы «Мир», а с марта карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж.
17 января президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и открывает новые горизонты в различных областях взаимодействия, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.