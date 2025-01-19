Силуанов: 95% торговых расчетов России и Ирана происходит в рублях

Москва и Тегеран договорились о переходе на национальные валюты при взаимных расчетах в 2022 году. В 2023 году представители центральных банков подписали соглашение об упрощении финансовых и банковских операций между странами. Президент Владимир Путин во время встречи с главой Ирана Масудом Пезешкианом рассказал, что страны уже приступили к работе над сопряжением платежных систем.