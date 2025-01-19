Российский фондовый рынок сохраняет положительный настрой

На прошедшей неделе рост индекса Мосбиржи составил более 4%. Индикатор вошел в диапазон 2900 — 3000 пунктов, рассматриваемый нами, как зона сопротивления. Для преодоления этой зоны сопротивления необходима дополнительная информация, например, подтверждение окончание цикла повышения ключевой ставки. Инвесторы будут с нетерпением ожидать очередных данных об уровне текущей инфляции и инфляционных ожиданиях.
Основой для дальнейшего роста рынка может стать активизация контактов между Россией и США. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января любой намек на начало переговоров будет позитивно восприниматься участниками рынка, но приведет к росту волатильности.
В Москве прошли переговоры между Президентами России и Ирана, которые завершились подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном. По информации российских СМИ на встрече, в частности, обсуждалась возможность строительства газопровода, мощность которого будет составлять 2 миллиарда кубических метров на начальном этапе, с последующим увеличением поставок до 55 миллиардов кубических метров газа в год. Предполагаем, что эту новость рынок может отыгрывать на новой неделе.
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