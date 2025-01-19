Российский фондовый рынок сохраняет положительный настрой

Основой для дальнейшего роста рынка может стать активизация контактов между Россией и США. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января любой намек на начало переговоров будет позитивно восприниматься участниками рынка, но приведет к росту волатильности.

В Москве прошли переговоры между Президентами России и Ирана, которые завершились подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном. По информации российских СМИ на встрече, в частности, обсуждалась возможность строительства газопровода, мощность которого будет составлять 2 миллиарда кубических метров на начальном этапе, с последующим увеличением поставок до 55 миллиардов кубических метров газа в год. Предполагаем, что эту новость рынок может отыгрывать на новой неделе.