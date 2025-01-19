Россиянам дали советы по продаже и покупке подержанного смартфона

При покупке телефона эксперт советует определиться с моделью телефона, выбрать продавца с товаром, оптимальным по цене и качеству, изучить отзывы о нем, проверить его рейтинг и только после этого договариваться о встрече. Если вы планируете купить бывший в употреблении смартфон в магазине, нужно проверить его историю и рейтинг.