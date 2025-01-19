Россиянам дали советы по продаже и покупке подержанного смартфона

Так, в случае продажи смартфона рекомендуется перенести всю важную информацию на иное устройство или в облачное хранилище, а также выйти из учетной записи, что очень важно для защиты конфиденциальности.
После этого нужно извлечь сим-карту из девайса или деактивировать eSIM в настройках, рассказал руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков агентству RT. Завершающий этап перед продажей — сброс до заводских настроек.
При покупке телефона эксперт советует определиться с моделью телефона, выбрать продавца с товаром, оптимальным по цене и качеству, изучить отзывы о нем, проверить его рейтинг и только после этого договариваться о встрече. Если вы планируете купить бывший в употреблении смартфон в магазине, нужно проверить его историю и рейтинг.
Сам телефон перед покупкой тоже нужно проверить, а именно его физическое состояние: экран, камеру, работу динамиков, зарядного устройства. У смартфона Apple можно проверить серийный номер (IMEI). Также нужно убедиться, что девайс не внесен в черный список операторов или не был потерян.