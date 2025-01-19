Россия в 2024 году почти втрое сократила экспорт в ЕС фруктов, орехов и овощей

Россия стала почти в три раза меньше поставлять в Евросоюз фруктов, овощей и орехов в 2024 году по сравнению с годом ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
С января по ноябрь общий объём закупок российских фруктов, орехов, овощей со стороны ЕС составил €121,1 млн, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Больше всего Россия экспортировала в ЕС орехов. Сумма закупок составила €14,3 млн. Среди овощей на экспорт главным образом отправляли бобовые — на €50,7 млн.
Ранее стало известно, что к ноябрю 2024 года Евросоюз в два раза нарастил импорт российской фармацевтической продукции.