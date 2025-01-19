РЭЦ: РФ и КНР будут бороться с подделками под российские продукты

ШЭНЬЯН /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Надзорные органы провинции Ляонин вместе с российской стороной будут бороться с реализацией поддельной российской продукции в регионе. Об этом журналистам рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина на полях фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Шэньяне, административном центре провинции Ляонин.
«Мы сегодня подписали с надзорным органом по контролю за качеством продукции провинции Ляонин соглашение, они будут бороться с подделками под российскую продукцию на территории провинции», — рассказала Никишина.
По ее словам, в 2024 году перед РЭЦ стояла задача повысить узнаваемость российской продукции, сегодня эта задача частично выполнена. «Мы действительно увидели огромный всплеск интереса к российской продукции», — отметила она. Следующая задача — «серьезная борьба с подделкой, с огромным количеством контрафакта, который сейчас стал продаваться под видом российской продукции на китайском рынке», добавила Никишина.
«Наша задача заключается в том, чтобы на системной основе договориться с руководством Китая и китайских провинций о борьбе с мошенничеством, введением в заблуждение потребителей», — сказала она.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко в свою очередь сказала журналистам, что российские законодатели очень озабочены ситуацией с подделками под российские продукты на китайском рынке.
«С одной стороны, наша российская продукция стала популярной в Китае, это большая заслуга и российских производителей, и тех органов власти, которые продвигают российскую продукцию на китайском рынке, но отмечу, что появился контрафактный продукт, который порочит и дискредитирует нашу российскую продукцию», — отметила она. По ее словам, реализуемый наряду с настоящими российскими брендами контрафакт имеет более низкое качество.
Поддельные российские продукты в Китае.
Ранее шанхайское управление по надзору за рынком инициировало проверку в отношении 47 магазинов с поддельной продукцией из России. Торговые точки выдавали себя за павильоны российских товаров.
В последние годы в Китае набирают популярность российские товары, в частности пищевая и косметическая продукция. В ноябре 2024 года основатель платформы Epinduo, поставляющей российские товары в Китай, Юй Вэй рассказал в беседе с ТАСС, что продукты питания российского производства становятся все более узнаваемыми в КНР, китайские регионы соревнуются за право открыть специализированные магазины с продовольствием из РФ.