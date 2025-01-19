РЭЦ: РФ и КНР будут бороться с подделками под российские продукты

«С одной стороны, наша российская продукция стала популярной в Китае, это большая заслуга и российских производителей, и тех органов власти, которые продвигают российскую продукцию на китайском рынке, но отмечу, что появился контрафактный продукт, который порочит и дискредитирует нашу российскую продукцию», — отметила она. По ее словам, реализуемый наряду с настоящими российскими брендами контрафакт имеет более низкое качество.