Костин заявил о необходимости «убить» SWIFT

Ранее ВТБ запросил у властей Ирана разрешение на открытие дочернего банка в республике. Руководство компании рассчитывает получить ответ до конца 2025 года. По словам Костина, банк работает над приемом своих карт в Иране, чтобы любой российский гражданин, который приедет в государство, смог бы ими расплачиваться.