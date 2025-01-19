Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год

Из фруктово-ореховой товарной группы РФ больше всего экспортировала союзу орехи — на 14,3 миллиона евро. Также на экспорт шли обработанные фрукты и орехи (2 миллиона евро), ягоды (450 тысяч), яблоки и груши (307 тысяч), а также сухофрукты (18 тысяч евро).