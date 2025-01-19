Эксперт раскрыла, что будет с курсом рубля после инаугурации Трампа

«Как мы и полагали, рубль стабилизировался после всплесков волатильности в конце 2024-начале 2025 года и в течение текущей недели консолидировался в узком диапазоне 101−103 ₽ за доллар США», — отметила эксперт.
Январь традиционно характеризуется сезонно низким спросом на импорт, что в сочетании с высокими ценами на нефть может положительно сказаться на торговом и платежном балансах и поддержать национальную валюту.
Главным событием, за которым следит весь финансовый мир, станет инаугурация нового президента США Дональда Трампа, которая намечена на 20 января.
«Давление на рубль может оказать ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке, рост геополитических рисков (если ожидания рынка о потеплении отношений между Россией и США не оправдаются после инаугурации Трампа), прочие внешние шоки». — объяснила Наталия Пырьева.
«Мы полагаем, что до конца января рубль будет торговаться в диапазоне 100−105 ₽ за доллар США и 104−108 ₽ за евро с потенциалом к укреплению ниже 100 ₽ за доллар США и 104 ₽ за евро соответственно», — прогнозирует она.
Укрепление ниже 100 ₽ за доллар США может произойти при росте торгового баланса, резюмировала эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».