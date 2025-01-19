Эксперт раскрыла, что будет с курсом рубля после инаугурации Трампа

«Мы полагаем, что до конца января рубль будет торговаться в диапазоне 100−105 ₽ за доллар США и 104−108 ₽ за евро с потенциалом к укреплению ниже 100 ₽ за доллар США и 104 ₽ за евро соответственно», — прогнозирует она.