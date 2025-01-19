Депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и один из авторов законодательной инициативы Ярослав Нилов напомнил, что в отпуске по уходу за ребенком могут находиться не только женщины, но и мужчины, или родственники ребенка. «Увеличение пособия поможет повысить социальную защищённость семей, особенно в условиях растущих цен», — отмечает депутат. Кстати, это может способствовать и тому, что в декрет все чаще будут уходить и отцы семейства.