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Депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

С 40 до 60 процентов от среднего заработка предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком. Помимо этого, предложено довести размер минимального пособия по уходу за ребенком до регионального прожиточного минимума. Законопроект об этом подготовлен и внесён в Госдуму группой депутатов от ЛДПР и сенаторами.

Источник: Российская газета

«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60 процентов среднего заработка», — сказано в пояснительной записке. Сейчас же при выходе в декрет женщины могут рассчитывать только на 40 процентов от прежнего среднего заработка.

Если же женщина не работала, была уволена из-за ликвидации предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия. Сейчас это чуть более 9 тысяч рублей в месяц. Но в некоторых регионах, как отмечают депутаты, региональный прожиточный минимум выше.

Поэтому и предлагается установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и один из авторов законодательной инициативы Ярослав Нилов напомнил, что в отпуске по уходу за ребенком могут находиться не только женщины, но и мужчины, или родственники ребенка. «Увеличение пособия поможет повысить социальную защищённость семей, особенно в условиях растущих цен», — отмечает депутат. Кстати, это может способствовать и тому, что в декрет все чаще будут уходить и отцы семейства.