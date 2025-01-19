Депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60 процентов среднего заработка», — сказано в пояснительной записке. Сейчас же при выходе в декрет женщины могут рассчитывать только на 40 процентов от прежнего среднего заработка.
Если же женщина не работала, была уволена из-за ликвидации предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия. Сейчас это чуть более 9 тысяч рублей в месяц. Но в некоторых регионах, как отмечают депутаты, региональный прожиточный минимум выше.
Поэтому и предлагается установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и один из авторов законодательной инициативы Ярослав Нилов напомнил, что в отпуске по уходу за ребенком могут находиться не только женщины, но и мужчины, или родственники ребенка. «Увеличение пособия поможет повысить социальную защищённость семей, особенно в условиях растущих цен», — отмечает депутат. Кстати, это может способствовать и тому, что в декрет все чаще будут уходить и отцы семейства.