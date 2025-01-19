CNBC: компания Perplexity AI предложила слияние с TikTok

Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут «оказаться на крючке», если продолжат предоставлять услуги TikTok. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя.