За год россияне подали приставам более 22 тыс. жалоб на МФО и банки

При этом не все кредитные организации и МФО самостоятельно занимаются возвратом долгов. Чтобы собирать долги с граждан банки и МФО должны направить приставам уведомление и иметь специальное оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата долгов. Так, в Подмосковье в перечень входят 10 МФО и 3 банка, но лишь 1 банк и 5 МФО направили уведомления и получили разрешение на ведение в Московской области деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщили в подмосковном ГУ ФССП.