За год россияне подали приставам более 22 тыс. жалоб на МФО и банки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Судебные приставы России за первый год контроля получили более 22 тыс. жалоб граждан на банки и микрофинансовые организации на нарушения взаимодействия с должниками. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства.
«За 11 месяцев 2024 года в ФССП России и ее территориальные органы поступило 6 810 обращений в отношении незаконной деятельности кредитных организаций и 15 450 обращений в отношении микрофинансовых организаций», — сообщили в ФССП. Там не уточнили, какое число жалоб подтвердилось.
С февраля 2024 года приставам передан надзор за соблюдением банками и МФО требований к взаимодействию с должниками при возврате просроченных долгов с граждан, ранее такой надзор приставы вели лишь за коллекторами.
Если реестр коллекторских организаций ФССП формирует сама на основании их заявок, то в перечень приставов банки и МФО попадают автоматически, как только получают лицензию Банка России на ведение микрофинансовой или банковской деятельности. «В перечне состоят все действующие 354 кредитные организации и 910 микрофинансовых организаций», — отметили в ФССП. В реестре коллекторов — 506 юрлиц. Тем самым, число потенциально поднадзорных приставам юрлиц выросло в 3,5 раза. Так, в Москве в реестре значатся 128 коллекторских организаций, а в перечне — 162 банка и 154 МФО, сообщили в столичном ГУ ФССП.
При этом не все кредитные организации и МФО самостоятельно занимаются возвратом долгов. Чтобы собирать долги с граждан банки и МФО должны направить приставам уведомление и иметь специальное оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата долгов. Так, в Подмосковье в перечень входят 10 МФО и 3 банка, но лишь 1 банк и 5 МФО направили уведомления и получили разрешение на ведение в Московской области деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщили в подмосковном ГУ ФССП.