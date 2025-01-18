Володин запустил опрос о полном запрете продажи вейпов

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин запустил в Telegram-канале опрос о необходимости полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним.
Володин напомнил, что в 2023 году были приняты законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
«Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей. Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» — спросил парламентарий подписчиков.
По состоянию на 9:40 мск субботы, 18 января, 88% высказались за запрет продажи вейпов, 8% — не поддержали такую идею, 4% — заявили, что им этот вопрос безразличен.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете торговли вейпами. Ранее в России ввели уголовную ответственность за повторную продажу детям вейпов, а также кальянов и устройств для потребления такой продукции.