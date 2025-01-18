В РФ цены на аренду для туристов снизились на 30% после праздников

«Многие путешественники пользуются моментом, чтобы отправиться в зимнее путешествие по более гуманным ценам. Кроме того, именно на вторую половину января приходится разгар горнолыжного сезона. Цены на популярных горнолыжных курортах после праздников снизились на 35%. Средняя ставка на Красной Поляне составляет 9600 рублей за сутки, в Шерегеше — 9500 рублей, в Архызе — 10 тыс. рублей», — рассказали в Суточно.ру.