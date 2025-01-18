В РФ цены на аренду для туристов снизились на 30% после праздников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посуточная аренда жилья в России после новогодних праздников подешевела на 30%, в среднем до 4,3 тыс. рублей за ночь. Об этом ТАСС сообщили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Цены на аренду жилья для туристов упали на 30% после новогодних каникул. Средняя ставка в целом по России составляет в данный момент 4300 рублей за сутки», — говорится в материалах, которые есть в распоряжении агентства.
Согласно исследованию, сильнее всего цены на посуточную аренду после праздников снизились в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле — на 50% в каждом из городов. В Калининграде ставки уменьшились на 38%, в Москве — на 36%, в Сочи, Краснодаре и Екатеринбурге — на 32%.
Уточняется, что в Москве аренда жилья во второй половине января стоит 4700 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 2900 рублей, Казани — 3100 рублей, Сочи — 3500 рублей, Калининграде — 2700 рублей. В Екатеринбурге посуточная аренда обходится в 3100 рублей, в Нижнем Новгороде — 3200 рублей, Ярославле — 3100 рублей, Краснодаре — 2900 рублей.
По данным аналитиков, наибольшее число бронирований во второй половине января приходится на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в число наиболее востребованных направлений входят Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар.
«Многие путешественники пользуются моментом, чтобы отправиться в зимнее путешествие по более гуманным ценам. Кроме того, именно на вторую половину января приходится разгар горнолыжного сезона. Цены на популярных горнолыжных курортах после праздников снизились на 35%. Средняя ставка на Красной Поляне составляет 9600 рублей за сутки, в Шерегеше — 9500 рублей, в Архызе — 10 тыс. рублей», — рассказали в Суточно.ру.