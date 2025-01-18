The Times сообщила о рекордном побеге богачей из Британии из-за налогов

В сентябре Bloomberg писало со ссылкой на опрошенных консультантов по управлению капиталом и богатых бизнесменов, что все больше богатых британцев обналичивают инвестиции или переезжают в другие страны после прихода Лейбористской партии. Она ранее обещала отменить льготный налоговый режим для состоятельных иностранных резидентов (нерезидентов), а также ужесточить условия частных инвестиций в акционерный капитал и ввести дополнительный налог на обучение в частных школах.