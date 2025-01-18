Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят подготовку ТЭО нефтепровода между странами

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Венгрия и Сербия ускорят разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нефтепровода между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождавший премьер-министра Виктора Орбана в поездке в Белград на переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем.
«Мы договорились, что ускорим наши совместные инвестиции в энергетику, действуя в соответствии с графиком. Эти инвестиции направлены на увеличение в два раза пропускной способности соединения между венгерскими и сербскими электросетями, а также на подготовку ТЭО нефтепровода, который будет проложен между Венгрией и Сербией», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1. Он выразил уверенность, что эти шаги послужат укреплению безопасности всей Центральной Европы.