Перечислены самые дорогие валюты мира

Второе место по стоимости делят валюты стран Персидского залива и Ближнего Востока — это бахрейнский динар и кувейтский динар, иорданский динар, оманский риал. К примеру, кувейтский динар сохраняет статус одной из самых дорогих валют в мире уже на протяжении последних нескольких лет. За один динар дают 3,24 американских доллара.