Перечислены самые дорогие валюты мира

По его словам, традиционно одной из самых дорогих валют мира является британский фунт стерлингов. Один фунт стерлингов равняется 1,25 доллара США.
Второе место по стоимости делят валюты стран Персидского залива и Ближнего Востока — это бахрейнский динар и кувейтский динар, иорданский динар, оманский риал. К примеру, кувейтский динар сохраняет статус одной из самых дорогих валют в мире уже на протяжении последних нескольких лет. За один динар дают 3,24 американских доллара.
Уступает ему бахрейнский динар, который сегодня продается на рынке по 2,65 американских доллара. Замыкает перечень самых дорогих валют в мире оманский риал, стоящий 90,96 доллара США.
«Сильная стабильная экономика, экспорт природных ресурсов, фиксированный курс местной денежной единицы к доллару США — вот основные факторы, которые влияют на устойчивость валюты стран Персидского залива и Ближнего Востока и делают ее дорогой», — отметил Олег Абелев.
Высокая стоимость валют государств Персидского залива и Ближнего Востока, из тех, что торгуются на валютных рынках, непосредственно связана с тем, что это страны — крупнейшие производители и экспортеры нефти и газа.
«Все эти страны имеют небольшое количество населения и большие запасы нефти. В этих странах крайне низкие темпы инфляции и относительно стабильный политический режим», — добавил аналитик.
Подавляющее большинство валют Персидского залива и Ближнего Востока можно купить лишь в стране их обращения. Они не являются стабильно конвертируемыми — то есть большого свободного хождения на мировых рынках у этих валют нет.
По словам Абелева, правительства этих стран могут поддерживать стабильный курс своей национальной валюты и довольно быстро защищать ее стоимость.
«Многие физические и юридические лица хотели бы инвестировать именно в валюты этих стран, но поскольку это не свободно конвертируемые валюты, спрос на них сосредоточен в основном среди местных граждан», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».