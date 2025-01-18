Объем торговли Китая с Украиной в 2024 году вырос на 17,3%

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайско-украинской товарооборот в 2024 году увеличился на 17,3% по сравнению с 2023 годом и достиг $7,99 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт товаров из Китая на Украину за 12 месяцев составил $3,7 млрд, продемонстрировав рост на уровне 33,1%. Импорт украинской продукции в КНР повысился на 6,4%, до $4,29 млрд.
Таким образом, положительное сальдо Киева за этот период составило порядка $587 млн. Это почти на 52% меньше, чем в 2023 году.
В декабре товарооборот Китая и Украины вырос по сравнению с ноябрем на 12,1% и составил $548,05 млн. Импорт украинских товаров повысился на 45,7%, до $222,13 млн. Китайский экспорт, напротив, снизился на 3,1%, достигнув $325,92 млн.
Основные статьи китайского экспорта на Украину — товары широкого потребления с упрощенным таможенным оформлением, автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых машин. Кроме того, это телевизионное и телекоммуникационное оборудование, смартфоны, электробытовые и медицинские приборы, компьютеры и многое другое. Киев — один из ведущих поставщиков кукурузы в республику. Другие украинские товары, импортируемые КНР, — это железные руды, жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядина, соевые бобы, прочая пищевая продукция, сырье, полуфабрикаты.
По данным таможни, в 2022 году объем китайско-украинской торговли упал на 60%, до $7,65 млрд. В 2023 году он уменьшился на 10,8% и составил $6,81 млрд.