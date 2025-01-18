Объем торговли Китая с Украиной в 2024 году вырос на 17,3%

Основные статьи китайского экспорта на Украину — товары широкого потребления с упрощенным таможенным оформлением, автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых машин. Кроме того, это телевизионное и телекоммуникационное оборудование, смартфоны, электробытовые и медицинские приборы, компьютеры и многое другое. Киев — один из ведущих поставщиков кукурузы в республику. Другие украинские товары, импортируемые КНР, — это железные руды, жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядина, соевые бобы, прочая пищевая продукция, сырье, полуфабрикаты.