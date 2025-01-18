Эксперт назвал четыре ошибки, из-за которых можно лишиться статуса самозанятости

В то же время, говорит он, режим самозанятости очень прост: достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» — и можно законно вести свою деятельность. Платить налог самозанятые обязаны ежемесячно до 28 числа месяца, следующего за истекшим. Делать это нужно лишь в том случае, если в течение месяца были транзакции. Также есть возможность установить автоплатёж и не думать о необходимости перечисления средств. Очень удобно, что не требуется подавать никаких деклараций. Ставка налога для самозанятых составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами.