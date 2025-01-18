Эксперт назвал четыре ошибки, из-за которых можно лишиться статуса самозанятости

Первая ошибка — это превышение лимита по годовому доходу. Для самозанятых он установлен на уровне 2,4 млн рублей. «Превышать его нельзя, иначе — не будет сформирован чек в системе. Поэтому важно заранее продумать свои действия при приближении к лимиту: либо уйти в отпуск до конца календарного года, либо сменить налоговый режим», — пояснил эксперт.
Второй ошибкой может стать запрещенный для самозанятых вид деятельности. Для тех, кто платит налог на профессиональный доход, не разрешается реализация подакцизных товаров или перепродажа товаров, произведённых третьими лицами. Однако можно использовать изготовленные кем-то материалы для создания своих произведений: например, закупать бисер и делать красивые украшения. С 01 января 2025 года в перечень видов деятельности, которыми нельзя заниматься самозанятым, добавлен майнинг цифровой валюты, а также реализация (приобретение) цифровой валюты, уточнил эксперт.
Третья ошибка, по его словам, — это найм сотрудников. Брать себе работников самозанятые не могут.
Наконец, четвертая ошибка — это пытаться уклониться от уплаты налогов: например, не пробивать чек при реализации товара. «При выявлении таких фактов Федеральная налоговая служба доначислит налоги, выпишет штрафы и пени. В некоторых случаях за уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнул Балынин.
В то же время, говорит он, режим самозанятости очень прост: достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» — и можно законно вести свою деятельность. Платить налог самозанятые обязаны ежемесячно до 28 числа месяца, следующего за истекшим. Делать это нужно лишь в том случае, если в течение месяца были транзакции. Также есть возможность установить автоплатёж и не думать о необходимости перечисления средств. Очень удобно, что не требуется подавать никаких деклараций. Ставка налога для самозанятых составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами.
Режим самозанятости подходит, например, тем, добавил эксперт, кто хочет оказывать косметические услуги на дому, сдавать квартиру, организовывать праздники, ремонтировать мебель, проводить экономические и юридические консультации.