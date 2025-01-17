Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ рассчитывает до конца 2025 года открыть банк в Иране

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВТБ рассчитывает до конца 2025 года открыть дочерний банк в Иране и ждет разрешения со стороны руководства этой страны. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Источник: Reuters

«Я хотел бы сказать, что мы сегодня объявляем о том, что мы до конца этого года планируем открыть банк в Иране. Приход на иранский рынок первого российского банка, сегодня будет об этом объявлено. Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года оно даст разрешение», — сказал Костин.

Банкир уточнил, что у ВТБ есть представительство в Иране. По словам Костина, в настоящее время ВТБ также работает над приемом карт банка в Иране. «Уже процесс идет, уже начинали работать карты, но мы планируем, что эта система будет расширена и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться», — добавил Костин.

ВТБ открыл представительство в Иране в 2023 года. Он стал первым российским банком, который представленный в исламской республике.