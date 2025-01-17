ВТБ рассчитывает до конца 2025 года открыть банк в Иране

«Я хотел бы сказать, что мы сегодня объявляем о том, что мы до конца этого года планируем открыть банк в Иране. Приход на иранский рынок первого российского банка, сегодня будет об этом объявлено. Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года оно даст разрешение», — сказал Костин.
Банкир уточнил, что у ВТБ есть представительство в Иране. По словам Костина, в настоящее время ВТБ также работает над приемом карт банка в Иране. «Уже процесс идет, уже начинали работать карты, но мы планируем, что эта система будет расширена и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться», — добавил Костин.
ВТБ открыл представительство в Иране в 2023 года. Он стал первым российским банком, который представленный в исламской республике.