ВТБ рассчитывает до конца 2025 года открыть банк в Иране

«Я хотел бы сказать, что мы сегодня объявляем о том, что мы до конца этого года планируем открыть банк в Иране. Приход на иранский рынок первого российского банка, сегодня будет об этом объявлено. Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года оно даст разрешение», — сказал Костин.