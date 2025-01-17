Всемирный банк: пошлины США замедлят мировую экономику

В четверг, 16 января, Всемирный банк выступил с предупреждением, что пошлины США в размере 10% на весь импорт могут снизить и без того вялые темпы роста мирового ВВП, которые на 2025 год прогнозируют на уровне +2,7%. Показатель будет ниже ожиданий на 0,3% в случае, если торговые партнеры США в качестве ответной меры введут встречные пошлины.