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Всемирный банк: пошлины США замедлят мировую экономику

Самые большие риски формируются для экономик развивающихся стран, отмечает The Financial Times.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В четверг, 16 января, Всемирный банк выступил с предупреждением, что пошлины США в размере 10% на весь импорт могут снизить и без того вялые темпы роста мирового ВВП, которые на 2025 год прогнозируют на уровне +2,7%. Показатель будет ниже ожиданий на 0,3% в случае, если торговые партнеры США в качестве ответной меры введут встречные пошлины.

Уже на следующей неделе избранный в 2024 году президент США Дональд Трамп вступит в должность. Именно он обещал ввести 10%-процентные пошлины на мировой импорт, 25%-процентную карательную пошлину на импорт из Канады и Мексики до того момента, пока они не прекратят ввоз наркотиков и мигрантов страну. Пошлину в 60% он хочет ввести на китайские товары.

Некоторые страны, включая Канаду, уже пообещали принять ответные меры.

По мнению Всемирного банка, повышение тарифов США на всех торговых партнеров на 10% в 2025 году приведет к снижению мирового роста на 0,2 процентных пункта за год, а пропорциональные ответные меры со стороны других стран могут усугубить удар по экономическому росту.

Повышение пошлины США на 10 пунктов может «снизить уровень ВВП США на 0,4%, в то время как ответные меры со стороны торговых партнеров увеличат общее негативное воздействие до 0,9%», предупредили в банке.

Но есть и другой путь: рост в США может увеличиться на 0,4 процентных пункта в 2026 году, если налоговые льготы в стране будут продлены, при этом глобальные побочные эффекты будут незначительными.

ВБ предупреждает, что экономики развивающихся государств рискуют столкнуться с наихудшими с 2000 года долгосрочными перспективами роста.