Во Франции и Нидерландах запасы газа опустились ниже 50%

Наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе отмечается сейчас в Португалии (близки к 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов Швеция (88,04%), Испания (77,48%) и Польша (77,35%). ПХГ Италии наполнены на 71,44%, Австрии — на 70,31%, Германии — на 68,48%, Словакии — на 67,59%, Болгарии — на 65,18%, Венгрии — на 62,68%.