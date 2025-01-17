Эксперт назвал стоимость самых дешевых апартаментов в Москве

«Самый дешевый апартамент в Москве стоит 4,1 млн рублей, а самая дешевая квартира в новостройках Старой Москвы — 4,4 млн рублей. Она находится в Крюково, ее площадь составляет 18,6 кв. м. В Новой Москве наиболее доступная квартира расположена во Внуково. Ее цена — также 4,4 млн рублей, а площадь — 19,5 кв. м. Самый дешевый апартамент в Новой Москве находится в Коммунарке. За 24,6 кв. м застройщик просит 7,7 млн рублей», — отметил эксперт.
Сырцов рассказал, что на столичном (включая Новую Москву) рынке первичной недвижимости в 2024 году было представлено 12,6 тыс. лотов. Из них квартир 11,1 тыс., апартаментов — 1,5 тыс. апартаментов, цена которых составляет менее 10 млн рублей. Их число сократилось на 16,3% за прошлый год. Но с момента отмены льготных программ ипотеки в июле 2024 года показатель, наоборот, вырос на 0,4%.По мнению эксперта, подобная динамика связана с тем, что в проектах бизнес-класса и в массовом сегменте стали распространяться большие скидки.
Средняя площадь бюджетных объектов, выставленных на продажу за последний год, выросла на 0,7% и достигла 30,17 кв. м. По словам Сырцова, увеличение площади новых квартир и апартаментов связано с запретом властей на проектирование малогабаритных жилых объектов площадью менее 28 кв. м. Эксперт отметил, что минимальная площадь лота на первичном рынке столицы, стоимость которого не превышает 10 млн рублей, составляет сейчас 11,5 кв. м, а максимальная достигает 95,1 кв. м.
Согласно данным компании «Метриум», в массовом сегменте представлено около 4,5 тыс. квартир и апартаментов с ценой до 10 млн рублей, в категории бизнес-класса — 1160 лотов. В Новой Москве количество таких помещений достигает 7 тыс. единиц.
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