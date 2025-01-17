Эксперт назвал стоимость самых дешевых апартаментов в Москве

Сырцов рассказал, что на столичном (включая Новую Москву) рынке первичной недвижимости в 2024 году было представлено 12,6 тыс. лотов. Из них квартир 11,1 тыс., апартаментов — 1,5 тыс. апартаментов, цена которых составляет менее 10 млн рублей. Их число сократилось на 16,3% за прошлый год. Но с момента отмены льготных программ ипотеки в июле 2024 года показатель, наоборот, вырос на 0,4%.По мнению эксперта, подобная динамика связана с тем, что в проектах бизнес-класса и в массовом сегменте стали распространяться большие скидки.