В Магаданской области объем золотодобычи вырос на 6 т в 2024 году

МАГАДАН, 17 января. /ТАСС/. Объем добычи золота предприятиями на территории Магаданской области в 2024 году вырос на 6,1 т по сравнению с данными 2023 года и составил 54,1 т. В 2025 году в регионе планируют добыть также около 54 т драгоценного металла, сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.
«Добыча золота по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличена на 6,1 т. В 2025 году планируется добыча золота в размере 54 т, серебра — 600 т. Крупнейшими предприятиями, добывающими золото, в прошлом году традиционно стали “Полюс Магадан” — получено 14,1 т химически чистого золота, “Павлик” — 12,8 т, “Полиметалл” — 8,1 т золота, “Сусуманзолото” — 5,5 т, “Арбат” — 3,1 т», — передает пресс-служба слова и.о министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Натальи Морозовой.
В пресс-службе отметили, что в 2025 году областные власти продолжат работу по включению участков недр в проект программы лицензирования аукционных торгов. Совместно с недропользователями региона Минприроды инициирует ревизии золотых запасов из нераспределенного фонда.
Кроме того, по словам Морозовой, специалисты оценивают ресурсный потенциал золота на территории Колымы в 5 тыс. т. Разработка месторождений позволит привлекать в регион дополнительные инвестиции, а также создавать новые рабочие места.