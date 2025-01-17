В Магаданской области объем золотодобычи вырос на 6 т в 2024 году

МАГАДАН, 17 января. /ТАСС/. Объем добычи золота предприятиями на территории Магаданской области в 2024 году вырос на 6,1 т по сравнению с данными 2023 года и составил 54,1 т. В 2025 году в регионе планируют добыть также около 54 т драгоценного металла, сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.