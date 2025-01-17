У России появился серьезный конкурент в борьбе за европейский рынок удобрений

Ранее профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев назвал удобрения ключевой для ЕС российской продукцией. Одним из самых активных европейских закупщиков, по его словам, за последнее время оказалась Польша. Только за первые девять месяцев 2024 года эта страна приобрела у РФ в общей сложности 952 тысячи тонн (плюс 140 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го). Эксперт объяснил большой спрос на российские удобрения в том числе конкурентоспособными ценами и высоким качеством.