Трамп собрался изменить судьбу криптовалют в США

Есть сведения, что представители данной отрасли получат право голоса в администрации нового главы государства. Кроме того, будет создан консультативный совет по криптовалютам.
Все это, как полагают эксперты, означает кардинальные перемены, так как во времена действующего президента Джо Байдена криптовалюта была объектом расследований. Федеральные агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, подали более 100 исков против сектора за последние годы.
Издание напомнило, что в США рассматривается вопрос о создании национального запаса биткоинов. Сегодня правительство этой страны владеет биткоинами на 20 миллиардов долларов, конфискованными в рамках различных расследований.
В начале декабря 2024 года Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты. При этом он призвал не благодарить его за случившееся.