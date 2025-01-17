Трамп собрался изменить судьбу криптовалют в США

Все это, как полагают эксперты, означает кардинальные перемены, так как во времена действующего президента Джо Байдена криптовалюта была объектом расследований. Федеральные агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, подали более 100 исков против сектора за последние годы.