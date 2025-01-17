Сотрудники Ozon смогут помогать владельцам ПВЗ в пиковые периоды загрузки

Программа стартовала в декабре 2024 года. В рамках инициативы офисные сотрудники выезжают на точки партнеров и помогают в приеме и выдаче заказов, чтобы ускорять обслуживание клиентов и не допускать очередей. В настоящее время программа действует в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Тверь, Тамбов и Казань. Партнеры-владельцы точек в этих регионах сами подают заявку на участие в проекте, когда им это необходимо.