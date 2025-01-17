Сотрудники Ozon смогут помогать владельцам ПВЗ в пиковые периоды загрузки

«Ozon, одна из ведущих онлайн-платформ в России, запустила программу “День на ПВЗ”. Инициатива поможет снизить нагрузку на пункты выдачи в сезон высокого спроса и позволит работникам офисов Ozon погрузиться в процессы на местах», — рассказали в компании.
Программа стартовала в декабре 2024 года. В рамках инициативы офисные сотрудники выезжают на точки партнеров и помогают в приеме и выдаче заказов, чтобы ускорять обслуживание клиентов и не допускать очередей. В настоящее время программа действует в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Тверь, Тамбов и Казань. Партнеры-владельцы точек в этих регионах сами подают заявку на участие в проекте, когда им это необходимо.
К участию уже приглашены 4 тыс. ПВЗ, которые располагаются рядом с офисами Ozon и которым может понадобиться дополнительная помощь из-за высокого трафика. Маркетплейс планирует развивать инициативу, приглашая все больше работников и расширяя географию проекта. «Чем больше сотрудников понимают работу ПВЗ изнутри, тем эффективнее мы можем улучшать наши бизнес-процессы», — отметил директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.
Ozon — один из крупнейших российских маркетплейсов. Онлайн-платформа связывает 500 тыс. предпринимателей с 50 млн активных покупателей, ассортимент площадки насчитывает 370 млн товаров. Оборот от продаж Ozon (GMV, включая услуги) за девять месяцев 2024 года увеличился на 71% в годовом выражении — до 1,921 трлн рублей.