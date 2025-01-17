СМИ узнали, когда Канада может ввести пошлины против США

25 ноября 2024 года Трамп говорил, что в первый день в Белом доме введет пошлины в размере 25% на все канадские и мексиканские товары. Такое решение он объяснял нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
Как рассказал газете один из источников, в случае если Трамп объявит о введении пошлин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в тот же день запустит обсуждение первого пакета импортных тарифов против США. Согласование мер может длиться около двух недель, затем они вступят в силу.
По мнению источника, первый пакет ограничений затронет американские товары на общую сумму порядка 37 млрд канадских долларов (порядка 25,7 млрд долларов США) и будет «менее болезненным» для Канады. Кроме того, в Оттаве готовы оперативно вводить дополнительные пошлины на американские товары на общую сумму в 110 млрд канадских долларов.
Издание добавляет, что на данный момент нет предварительных решений на ограничение экспорта канадских товаров в США, но может зайти речь о поставках нефти, урана и калия.
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