СМИ узнали, когда Канада может ввести пошлины против США

Как рассказал газете один из источников, в случае если Трамп объявит о введении пошлин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в тот же день запустит обсуждение первого пакета импортных тарифов против США. Согласование мер может длиться около двух недель, затем они вступят в силу.