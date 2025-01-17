СМИ: особняк из фильмов «Один дома» продали за 5,5 миллионов долларов

По данным портала, особняк был выставлен на продажу в мае 2024 года за 5,25 миллионов долларов.
«Знаменитый особняк из фильма “Один дома” официально продан за 5,5 миллионов долларов… после менее чем года нахождения на рынке», — говорится в сообщении.
Согласно информации на портале, в фильм попал только внешний фасад дома, поскольку внутри было слишком тесно для всей съёмочной группы, поэтому создатели фильма построили большую двухэтажную студию внутри здания бывшей школы неподалёку.
Отмечается, что дом просторный, в нём есть пять спален, шесть ванных комнат, высококачественный кинотеатр и даже первоклассная крытая спортивная площадка.
«Идеальное место, чтобы укрыться от любых потенциальных грабителей», — добавляется в сообщении.