Счетная палата при аудите выявила нарушения при работах на базах ВМФ РФ

«В рамках проведенного контрольного мероприятия “Аудит использования Министерством обороны РФ в 2020—2022 годах средств федерального бюджета, выделенных на проектирование и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-морского флота в целях обеспечения безопасной швартовки, стоянки и обслуживания в пунктах базирования кораблей различных классов” Счетной палатой РФ с учетом анализа кооперации установлено, что средства федерального бюджета, оплаченные в рамках исполнения Договора, были израсходованы на цели, не связанные со строительством объекта с шифром П-36/11-цех факт расходования имеет признаки необоснованного вывода средств федерального бюджета, выделенных на реализацию государственного оборонного заказа, на лицевые счета иных коммерческих организаций, что может свидетельствовать о возникновении реальной угрозы причинения ущерба экономическим интересам РФ на сумму 1 761 575 500 рублей», — говорится в документе.
Министерство обороны РФ, которое выступало госзаказчиком данных работ, обратилось за взысканием убытков в Арбитражный суд Москвы с иском к Военно-строительной компании (ВСК). ВСК в свою очередь подала иск на аналогичную сумму к компании «Запсибгазпром-газификация», которая в разные годы выступала субподрядчиком строительства инфраструктурных и военных объектов для Минобороны РФ.
Суд Военно-строительной компании отказал в связи с истечением срока исковой данности, однако ВСК подала апелляцию. На время разбирательств между двумя компаниями дело о требованиях МО РФ приостановлено.
Сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании в 2024 году, по данным на начало декабря, превысила 19 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем за весь 2023 год.