Российский бизнес в Белоруссии все чаще сталкивается с двойным налогообложением

Часто такие случаи касаются белорусских предпринимателей, которые регистрируют компании в России для осуществления продаж на ее территории, но при этом учредитель, руководитель и часть сотрудников продолжают находиться в Белоруссии. Подобная схема, в частности, позволяет избежать возможных трудностей с уплатой «ввозного» НДС.