Российский бизнес в Белоруссии все чаще сталкивается с двойным налогообложением

На такие структуры не распространяются положения соглашения 1995 года об избежании двойного налогообложения, и, соответственно, на них не действуют предусмотренные этим документом налоговые гарантии.
После присвоения такого статуса компаниям дополнительно начисляют местный налог на прибыль и пени, несмотря на ранее произведенные выплаты в российский бюджет.
Часто такие случаи касаются белорусских предпринимателей, которые регистрируют компании в России для осуществления продаж на ее территории, но при этом учредитель, руководитель и часть сотрудников продолжают находиться в Белоруссии. Подобная схема, в частности, позволяет избежать возможных трудностей с уплатой «ввозного» НДС.
В подобных обстоятельствах белорусские органы контроля полагают, что если деятельность бизнеса (или ее часть) ведется на территории республики, то и налоговые обязательства должны исполняться именно там.
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