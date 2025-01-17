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Путин: туристические обмены РФ и Ирана выросли более чем на 20%

Глава государства отметил, что Москва и Тегеран активно развивают гуманитарное взаимодействие.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия и Иран активно развивают гуманитарное взаимодействие. Туристические обмены между странами выросли более чем на 20%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

«Растут туристические обмены — рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации», — отметил глава государства.

«И по линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед — в июне сего года будут — мы ждем этого и мы готовимся — Дни культуры России в Иране», — добавил Путин.