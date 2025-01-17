Предвестник глобального ралли: на каких активах заработать

Такие ориентиры, по его оценке, обусловлены ожиданиями, связанными с приближением очередного халвинга биткоина, так как он является значимым фактором роста цены. «На биткоин может влиять ситуация с инфляцией и позиция ФРС по ключевой ставке: отказ от дальнейшего повышения ставок будет оказывать давление на доллар, что будет усиливать привлекательность альтернативных активов в том числе и биткоина, в то же время, если инфляция и дальше будет расти или доллар укрепится, биткоину будет сложнее расти», — рассказал он.