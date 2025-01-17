Предвестник глобального ралли: на каких активах заработать

В понедельник 13 января биткоин продолжил падение и рухнул до 89,256 тыс. долларов, однако 14 января утром восстановился до 95 тыс. долларов, а в следующие дни достиг почти 100 тыс.
На пике эйфории после выборов президента в США ключевая криптовалюта установила серию рекордов и 17 декабря впервые в своей истории превысила 106 тыс. долларов. Биткоин, как и российский рынок, реагирует с опережением на грядущую инаугурацию Дональда Трампа 20 января и его планируемые первые шаги — урегулирование украинского конфликта и пакет экономических указов. Эти документы могут резко изменить стоимость многих активов.
Фондовые рынки
Индекс Мосбиржи быстро пережил поствыборное снижение и с начала года тестирует новые годовые максимумы — рост составил около 20% к 14 января до 2860 пунктов с декабрьского падения до 2370 пунктов.
Индекс Мосбиржи в конце года подает сигналы в пользу высокой вероятности развития роста с ближайшей целью 2890 пунктов, прогнозирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Стабилизация выше этого уровня, по ее оценке, подтвердит силу покупателей и может предвещать последующее закрепление выше 3000 пунктов и движение к пику 2024 года 3521 пункт в ближайшие месяцы.
Консенсус-прогноз опрошенных аналитиков указывает на цель 3300−3500 пунктов к концу 2025 года.
«Участники, очевидно, надеются на как минимум частичное снятие ограничений с приходом к власти Трампа, а рынок в целом продолжает жить ожиданиями в том числе переговоров Трампа и Путина, что поддерживает покупки», — отметила она.
К этому позитиву добавляется ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ в наступившем году. Наиболее интересно при этом могут выглядеть бумаги с возможностью высоких дивидендных выплат по итогам 2024 года — Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», Мосбиржа, «префы» Сургутнефтегаза, МТС, Полюс. Подорожают и облигации, ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки.
Американский фондовый рынок, как минимум, может прибавить утерянные 5%, на которые вырос до новых рекордов на пике празднования победы Дональда Трампа и затем снизился на эту величину.
По мнению управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, ралли возможно после принятия новых законов, «а они будут обязательно будут: в Белом доме республиканцы, а высокое налогообложение — не их повестка».
«Когда появятся новые законы, и все вздохнут с облегчением, мы увидим ралли не только в биткоине. Мы увидим ралли во многих активах, в том числе в акциях развивающихся рынках», — подчеркнул экономист.
«2025-й фондовый год, возможно, начался с неудачи на многих фондовых биржах, но я все еще вижу потенциал для дальнейшего развития этого класса активов», — прогнозирует Ульрих Стефан, главный инвестиционный стратег Deutsche Bank для частных и корпоративных клиентов.
По его оценке, Европа и Китай, вероятно, отреагируют на ослабление своих экономик значительными государственными инвестициями и субсидиями для поддержания роста. США сохранят высокий уровень роста благодаря экспансионистским инициативам администрации Дональда Трампа.
«В результате можно ожидать устойчивого глобального экономического роста при повышенной инфляции, то есть в условиях, поддерживающих корпоративные прибыли и, следовательно, фондовые рынки. Я вижу высокий однозначный рост прибыли и ценовой потенциал на мировых фондовых рынках в течение следующих нескольких лет», — поясняется в записке Ульриха Стефана для клиентов.
Но крипторынок, по мнению Владимира Рожанковского, будет одним из главных бенефициаров, поскольку это антиинфляционный инструмент.
«Я думаю, что до апреля будет вот такая волатильность. За это время будут какие-то законы приняты. И кроме того, как мы все знаем, апрель — последний месяц сдачи налоговых деклараций в США. И, соответственно, после апреля я жду ралли», — подчеркнул Владимир Рожанковский.
Что ждет биткоин
Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов напомнил, что рынок криптовалюты очень динамичен и характеризуется высокими значениями риска и прибыли, что отражает быструю смену настроений инвесторов.
«Поэтому-то мы и наблюдаем регулярные отскакивания стоимости популярной крипты, или же наоборот ее стремительный рост», — уточнил Геннадий Фофанов.
Он объяснил падение биткоина до 89 тыс долларов 13 января фиксацией прибыли крупными инвесторами — актив продавался — вкупе с ожиданиями рынка от будущей монетарной политики ФРС и действий Трампа. А довольно быстрый отскок биткоина вверх на следующий же день также не является неожиданностью, так как подобное наблюдалось и раньше.
«Между тем это не указывает на какую-либо стабильность, а, скорее, напоминает в очередной раз высокий градус неопределенности внутри крипторынка и его чувствительности, как в политическим событиям, так и к макроэкономическим условиям», — предупредил эксперт.
«Предположу, что на ближайший квартал и полгода рынок криптовалют, останется волатильным, по ориентирам для биткоина можно дать диапазон от самого низкого в 85 тыс. долларов до самого высокого в 120 тыс долларов», — прогнозирует Геннадий Фофанов.
Такие ориентиры, по его оценке, обусловлены ожиданиями, связанными с приближением очередного халвинга биткоина, так как он является значимым фактором роста цены. «На биткоин может влиять ситуация с инфляцией и позиция ФРС по ключевой ставке: отказ от дальнейшего повышения ставок будет оказывать давление на доллар, что будет усиливать привлекательность альтернативных активов в том числе и биткоина, в то же время, если инфляция и дальше будет расти или доллар укрепится, биткоину будет сложнее расти», — рассказал он.
Но эксперт сомневается в возможности достижения биткоином отметки в 130 тыс. долларов. «Поскольку текущих позитивных факторов для роста биткоина, на наш взгляд, не так уж и много, халвинг окажет содействие, но не до такой степени и для достижения такой отметки потребуется достаточно существенный приток нового капитала на рынок, что в существующих реалиях представляется маловероятным», — отметил Геннадий Фофанов.
Однако, по его словам, в случае масштабного улучшения настроений, связанных с крипторынком — к примеру, соответствующим изменениям в регулирующем законодательстве в США или активизации институциональных инвесторов, цель в 130 тыс. долларов может стать реальной во второй половине 2025 года.
«Предположу, что стремление нового президента создать условия для превращения США в “криптостолицу мира” может и правда оказать определенное влияние на рынок криптовалют», — считает Геннадий Фофанов.
Обещания принять благоприятное регулирование, например, ослабить требования для криптокомпаний, потенциально могут открыть двери для новых инвесторов и компаний, а приток инвестиций — это позитив для биткоина, напомнил он.
«Однако важно учитывать, что рынок уже отчасти учел эти ожидания в текущих ценах. Если после инаугурации Трамп предпримет конкретные шаги, такие как введение налоговых льгот для криптоинвесторов или утверждение благоприятных законопроектов, то биткоин может получить дополнительный импульс роста. В противном случае неоправданные ожидания могут вызвать краткосрочную коррекцию», — прогнозирует Геннадий Фофанов.
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