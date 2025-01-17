Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

По его данным, причиной такой динамики стали ожидания высокого роста спроса на этот цветной металл в Китае. С начала недели на Лондонской бирже металлов цена меди повысилась на 1,9 процента. На 15:43 по мск она составила больше 9 тысяч 230 долларов за тонну. За 2024 год этот цветной металл подорожал на 2,4 процента.