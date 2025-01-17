Обзор рыночных ставок по ипотеке в топ-7 российских банков на январь 2025 года

Сбер
Рыночная ипотека на новостройки
Базовая ставка для покупателей, которые берут стандартную ипотеку, начинается от 30,7%, а первоначальный взнос для них составляет от 20,1%, при чем для зарплатных клиентов. Сбер может выдать кредит до 100 млн рублей на срок до 30 лет максимум. Полная стоимость кредита в этом банке будет достигать 30,32%-34,3%.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Для заемщиков, желающих приобрести жилье на вторичном рынке, базовая ставка составит 31%, а ставка без первого взноса — от 30,2%. Далее условия такие же, как и для покупателей в новостройке:
- Полная стоимость кредита — 30,32%-34,6%;
- Максимальная сумма кредита — 100 млн руб.;
- Первоначальный взнос — от 20,1% для зарплатных клиентов;
- Максимальный срок — до 30 лет.
ВТБ
Рыночная ипотека на новостройки
ВТБ предлагает покупателям жилищный кредит с базовой ставкой 28,8%. Первоначальный взнос для зарплатных клиентов начинается от 30,1%, для остальных — от 50,1%. Банк может выдать максимум 100 млн рублей на срок до 30 лет. Полная стоимость кредита составит 29,95%-38,19%.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Для желающих купить квартиру во «вторичке» условия те, же, что и для покупателей на первичном рынке.
- Базовая ставка — 28,8%;
- Полная стоимость кредита — 29,95% — 38,19%;
- Максимальная сумма кредита — до 100 млн руб.;
- Первоначальный взнос — от 30,1% для зарплатных клиентов, от 50,1% — для остальных клиентов;
- Максимальный срок — до 30 лет.
Альфа-Банк
Рыночная ипотека на новостройки
Альфа-Банк предлагает клиентам ипотеку по базовой ставке 29,49% и первоначальным взносом от 50%. максимальная сумма кредита, которую банк может выдать, составляет 100 млн рублей, а максимальный срок погашения — 30 лет. Полная стоимость кредита — 29,074%-31,165%.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Базовая ставка для заемщиков, которые планируют покупать жилье на вторичном рынке, начинается также от 29,49%, порвоначальный взнос — от 50%, а максимальный срок — до 30 лет.
При этом, банк может выдать сумму, меньшую, чем для «первички», — до 70 млн рублей, а полная стоимость кредита может оказаться немного выше — 29,075%-31,593%.
Т-Банк
Рыночная ипотека на новостройки
Базовая ставка для жилищного кредита составляет 24%, а первоначальный взнос — от 15%. При этом, максимальная сумма кредита меньше, чем в вышеперечисленных банках — 50 млн рублей. Полная стоимость кредита — 24,039% — 32,123%. Максимальный срок для погашения кредита — 30 лет.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Условия для покупателей жилья на вторичном рынке такие же, как и для первичного:
- Базовая ставка — 24%;
- Полная стоимость кредита — 24,116% — 29,135%;
- Максимальная сумма кредита — до 50 млн руб.;
- Первоначальный взнос — от 15%;
- Максимальный срок — до 30 лет.
Газпромбанк
Рыночная ипотека на новостройки
Базовая ставка на ипотеку в Газпромбанке составляет 28%. Первоначальный взнос для зарплатных клиентов будет от 30%, для остальных размер поднимается до 50%. При этом максимальный размер кредита, который может выдать банк, достигает 80 млн рублей.
На погашение кредита у заемщиков есть максимум 13 лет. Полная стоимость кредита составит 27,276%-31,105%.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Заемщикам, которые намерены приобрести жилье на вторичном рынке, Газпромбанк предлагает те же условия:
- Базовая ставка — 28%;
- Полная стоимость кредита — 27,276% — 31,105%;
- Максимальная сумма кредита — до 80 млн руб.;
- Первоначальный взнос — от 30% для зарплатных клиентов, от 50% для остальных;
- Максимальный срок — до 13 лет.
Промсвязьбанк
Рыночная ипотека на новостройки
Промсвязьбанк предлагает покупателям стандартную ипотеку по базовой ставке в 25,60% с первоначальным взносом от 40,01% до 80% со сроком погашения до 30 лет.
При этом, максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик, составляет 50 млн рублей, а полная стоимость кредита — 26,349−29,173%.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Базовая ставка для покупателей объекта на «вторичке» будет чуть выше, 25,70%, как и полная стоимость кредита — 26,450−29,173%.
В остальном условия те же:
- Максимальная сумма кредита — до 50 млн руб.;
- Первоначальный взнос — 40,01−80%;
- Максимальный срок — до 30 лет.
МКБ
Рыночная ипотека на новостройки
Заемщики могут взять ипотеку по базовой ставке в 28%, первоначальный взнос составит от 20,1%. МКБ предлагает размер кредита максимум до 70 млн рублей. Максимальный срок погашения будет 30 лет. Полная стоимость кредита составит 29,042 — 33,146%.
Рыночная ипотека на вторичное жилье
Для клиентов, желающих приобрести недвижимость на вторичном рынке, полная стоимость кредита составит 29,044 — 32,149%.
В остальном условия такие же, как для покупателей объектов в новостройке:
- Базовая ставка — 28%;
- Максимальная сумма кредита — до 70 млн руб.;
- Первоначальный взнос — от 20,1%;
- Максимальный срок — до 30 лет.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».