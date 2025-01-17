Обзор рыночных ставок по ипотеке в топ-7 российских банков на январь 2025 года

Базовая ставка для покупателей, которые берут стандартную ипотеку, начинается от 30,7%, а первоначальный взнос для них составляет от 20,1%, при чем для зарплатных клиентов. Сбер может выдать кредит до 100 млн рублей на срок до 30 лет максимум. Полная стоимость кредита в этом банке будет достигать 30,32%-34,3%.