Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обзор рыночных ставок по ипотеке в топ-7 российских банков на январь 2025 года

По данным портала «Дом.рф», по итогам 2024 г. банки предоставили клиентам 1,3 млн ипотечных кредитов. Из них 499 тыс. кредитов было выдано по рыночной ставке. Редакция Финансов Mail изучила условия рыночной ипотеки, которые предлагают крупные российские банки на 15 января 2025 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Сбер

Рыночная ипотека на новостройки

Базовая ставка для покупателей, которые берут стандартную ипотеку, начинается от 30,7%, а первоначальный взнос для них составляет от 20,1%, при чем для зарплатных клиентов. Сбер может выдать кредит до 100 млн рублей на срок до 30 лет максимум. Полная стоимость кредита в этом банке будет достигать 30,32%-34,3%.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Для заемщиков, желающих приобрести жилье на вторичном рынке, базовая ставка составит 31%, а ставка без первого взноса — от 30,2%. Далее условия такие же, как и для покупателей в новостройке:

  • Полная стоимость кредита — 30,32%-34,6%;
  • Максимальная сумма кредита — 100 млн руб.;
  • Первоначальный взнос — от 20,1% для зарплатных клиентов;
  • Максимальный срок — до 30 лет.

ВТБ

Рыночная ипотека на новостройки

ВТБ предлагает покупателям жилищный кредит с базовой ставкой 28,8%. Первоначальный взнос для зарплатных клиентов начинается от 30,1%, для остальных — от 50,1%. Банк может выдать максимум 100 млн рублей на срок до 30 лет. Полная стоимость кредита составит 29,95%-38,19%.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Для желающих купить квартиру во «вторичке» условия те, же, что и для покупателей на первичном рынке.

  • Базовая ставка — 28,8%;
  • Полная стоимость кредита — 29,95% — 38,19%;
  • Максимальная сумма кредита — до 100 млн руб.;
  • Первоначальный взнос — от 30,1% для зарплатных клиентов, от 50,1% — для остальных клиентов;
  • Максимальный срок — до 30 лет.

Альфа-Банк

Рыночная ипотека на новостройки

Альфа-Банк предлагает клиентам ипотеку по базовой ставке 29,49% и первоначальным взносом от 50%. максимальная сумма кредита, которую банк может выдать, составляет 100 млн рублей, а максимальный срок погашения — 30 лет. Полная стоимость кредита — 29,074%-31,165%.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Базовая ставка для заемщиков, которые планируют покупать жилье на вторичном рынке, начинается также от 29,49%, порвоначальный взнос — от 50%, а максимальный срок — до 30 лет.

При этом, банк может выдать сумму, меньшую, чем для «первички», — до 70 млн рублей, а полная стоимость кредита может оказаться немного выше — 29,075%-31,593%.

Т-Банк

Рыночная ипотека на новостройки

Базовая ставка для жилищного кредита составляет 24%, а первоначальный взнос — от 15%. При этом, максимальная сумма кредита меньше, чем в вышеперечисленных банках — 50 млн рублей. Полная стоимость кредита — 24,039% — 32,123%. Максимальный срок для погашения кредита — 30 лет.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Условия для покупателей жилья на вторичном рынке такие же, как и для первичного:

  • Базовая ставка — 24%;
  • Полная стоимость кредита — 24,116% — 29,135%;
  • Максимальная сумма кредита — до 50 млн руб.;
  • Первоначальный взнос — от 15%;
  • Максимальный срок — до 30 лет.

Газпромбанк

Рыночная ипотека на новостройки

Базовая ставка на ипотеку в Газпромбанке составляет 28%. Первоначальный взнос для зарплатных клиентов будет от 30%, для остальных размер поднимается до 50%. При этом максимальный размер кредита, который может выдать банк, достигает 80 млн рублей.

На погашение кредита у заемщиков есть максимум 13 лет. Полная стоимость кредита составит 27,276%-31,105%.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Заемщикам, которые намерены приобрести жилье на вторичном рынке, Газпромбанк предлагает те же условия:

  • Базовая ставка — 28%;
  • Полная стоимость кредита — 27,276% — 31,105%;
  • Максимальная сумма кредита — до 80 млн руб.;
  • Первоначальный взнос — от 30% для зарплатных клиентов, от 50% для остальных;
  • Максимальный срок — до 13 лет.

Промсвязьбанк

Рыночная ипотека на новостройки

Промсвязьбанк предлагает покупателям стандартную ипотеку по базовой ставке в 25,60% с первоначальным взносом от 40,01% до 80% со сроком погашения до 30 лет.

При этом, максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик, составляет 50 млн рублей, а полная стоимость кредита — 26,349−29,173%.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Базовая ставка для покупателей объекта на «вторичке» будет чуть выше, 25,70%, как и полная стоимость кредита — 26,450−29,173%.

В остальном условия те же:

  • Максимальная сумма кредита — до 50 млн руб.;
  • Первоначальный взнос — 40,01−80%;
  • Максимальный срок — до 30 лет.

МКБ

Рыночная ипотека на новостройки

Заемщики могут взять ипотеку по базовой ставке в 28%, первоначальный взнос составит от 20,1%. МКБ предлагает размер кредита максимум до 70 млн рублей. Максимальный срок погашения будет 30 лет. Полная стоимость кредита составит 29,042 — 33,146%.

Рыночная ипотека на вторичное жилье

Для клиентов, желающих приобрести недвижимость на вторичном рынке, полная стоимость кредита составит 29,044 — 32,149%.

В остальном условия такие же, как для покупателей объектов в новостройке:

  • Базовая ставка — 28%;
  • Максимальная сумма кредита — до 70 млн руб.;
  • Первоначальный взнос — от 20,1%;
  • Максимальный срок — до 30 лет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».