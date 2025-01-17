Новак поручил разработать антикризисную программу для угольной отрасли

Аналитики NEFT Research, в свою очередь, полагают, что комплекс «оперативных мер» по развитию провозных мощностей, направленных на увеличение эффективности логистики и снижение доли затрат на нее за счет роста объемов отгрузок и увеличения конкуренции среди стивидоров, необходим как для Юга, так и для Северо-Запада. Для решения проблемы перегруженности восточного и, напротив, недозагруженности южного и северо-западного направлений необходимы «экономические, а не распределительные меры», говорит Котов, подчеркивая, что для выхода экспорта российского угля по меньшей мере на безубыточность требуется господдержка. Более того, она «критична», в том числе для поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Учитывая изменения мировых торговых потоков в последние годы, ключевой фактор развития российского угольного экспорта — экономика поставок в АТР в целом и в индийском направлении в частности. Порты Юга, где себестоимость перевалки на 200−300 ₽ за тонну ниже, чем на Востоке и Северо-Западе, наиболее перспективны для обеспечения индийского спроса. При этом и для Юга, и для остальных направлений экономика остается отрицательной», — пояснил Котов.