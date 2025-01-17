МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,4%

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста ВВП России в 2025 году до 1,4%. Об этом сообщается в представленном в Вашингтоне январском обновлении к докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.
Прогноз на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с данными МВФ, представленными в октябре 2024 года. Специалисты фонда не уточняют причины изменения оценки.
Прогноз на 2026 год оставлен без изменений: ожидается рост ВВП на 1,2%.
Согласно данным фонда, в 2023 году ВВП РФ увеличился на 3,6%, в 2024 году — на 3,8%.