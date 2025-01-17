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МВФ незначительно улучшил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2025 году

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил на 0,1 процентного пункта прогноз роста мировой экономики в 2025 году. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне январском обновлении к докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

Источник: Reuters

Как следует из документа, темпы роста мировой экономики в 2024 году составили, по данным МВФ, 3,2%. В 2025 и 2026 годах этот показатель ожидается на уровне 3,3%. В октябре 2024 года специалисты фонда прогнозировали, что рост мировой экономики в 2025 году составит 3,2%.

«Рост мировой экономики ожидается стабильный, но не выдающийся», — констатируют специалисты фонда. Как поясняется в докладе, улучшение прогноза роста экономики США фактически нивелирует снижение темпов роста экономики других крупных стран.

В среднесрочной перспективе МВФ прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики по сравнению с показателями 2025−2026 гг. до уровня 3%. При этом в краткосрочной перспективе специалисты ожидают ускорения роста экономики США и замедления темпов роста «в большинстве других экономик».

«Интенсификация протекционистских мер, например, в форме пошлин, может усилить напряженность в торговле, сократить инвестиции, понизить продуктивность рынков, нарушить торговые потоки и цепочки поставок. Рост может пострадать как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, но в разной степени в разных экономиках», — констатируют эксперты.