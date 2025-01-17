МВФ незначительно улучшил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2025 году

Как следует из документа, темпы роста мировой экономики в 2024 году составили, по данным МВФ, 3,2%. В 2025 и 2026 годах этот показатель ожидается на уровне 3,3%. В октябре 2024 года специалисты фонда прогнозировали, что рост мировой экономики в 2025 году составит 3,2%.