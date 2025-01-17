«Мир квартир» подсчитал доходность сдачи жилья в аренду в крупных городах

«Меньше всего доходность квартир в Москве — 4%: здесь хоть и самые высокие арендные ставки в стране, но и цены на квартиры непомерно высоки. Поэтому окупается квартира, приобретенная из соображений получения пассивного дохода, за очень долгий срок — 24,9 года. Ненамного лучше показатели в Севастополе (4,4% и 22,6 года), Белгороде (4,5% и 22,3 года), Сочи (51% и 19,8 года), Санкт-Петербурге (5,1% и 19,4 года), Махачкале (5,3% и 19 лет), Саранске (5,3% и 18,9 года), Пензе (5,5% и 18,2 года), Владивостоке (5,5% и 18,1 года) и Калининграде (5,6% и 17,9 года)», — рассказали в «Мире квартир».