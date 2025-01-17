«Мир квартир» подсчитал доходность сдачи жилья в аренду в крупных городах

Для анализа доходности аналитики компании взяли средние цены и ставки аренды квартир в крупных российских городах. Для расчета предполагается, что квартиры сдаются без простоев. Также не учитывались расходы на ремонт, коммунальные платежи, налоги, затраты на поиск арендатора.
По подсчетам компании, арендное жилье в Нижнем Тагиле принесет доходность 8,6% и окупится за 11,7 года, Хабаровске — 8,4% и 11,9 года, Череповце — 8,2% и 12,2 года, Туле — 8,1% и 12,2 года, Грозном — 7,9% и 12,6 года, Ижевске — 7,9% и 12,7 года, Липецке — 7,7% и 12,9 года, Ульяновске — 7,7% и 12,9 года, Кургане 7,7% и 13 лет.
«Меньше всего доходность квартир в Москве — 4%: здесь хоть и самые высокие арендные ставки в стране, но и цены на квартиры непомерно высоки. Поэтому окупается квартира, приобретенная из соображений получения пассивного дохода, за очень долгий срок — 24,9 года. Ненамного лучше показатели в Севастополе (4,4% и 22,6 года), Белгороде (4,5% и 22,3 года), Сочи (51% и 19,8 года), Санкт-Петербурге (5,1% и 19,4 года), Махачкале (5,3% и 19 лет), Саранске (5,3% и 18,9 года), Пензе (5,5% и 18,2 года), Владивостоке (5,5% и 18,1 года) и Калининграде (5,6% и 17,9 года)», — рассказали в «Мире квартир».
В среднем по стране доходность арендной квартиры составляет 6,4% годовых, окупаемость — 15,7 года, добавили в компании.
При этом ставки по банковским депозитам для физлиц в настоящее время превышают 20%. Согласно консенсус-прогнозу финансовых аналитиков, опрошенных РИА Новости, в среднем за 2025 год россияне могут рассчитывать на доходность по банковским вкладам в 19,8% годовых.