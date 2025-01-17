Минпромторг попросил представить предложения об индексации цен на удобрения

«Минпромторг России направил в конце декабря прошлого года письмо в ФАС России по результатам анализа возможности индексации предельных цен на квотируемые минеральные удобрения с просьбой представить в правительство Российской Федерации предложения по данному вопросу», — отметили в министерстве.
Внутренние цены на удобрения в России остаются зафиксированными на уровне сентября 2022 года, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба.
В ноябре производители удобрений попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на 15% с января 2025 года, сообщал ТАСС источник в отрасли.
Служба также не выявила превышения этих цен.
Предельные цены удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. В июне 2022 года цены были проиндексированы на 5%, в сентябре — на 5−10%. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Как сообщал ТАСС источник в отрасли, фиксация «замороженных» с осени 2022 года цен на удобрения в РФ продлена до мая 2025 года.